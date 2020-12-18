В Болгарии запретили вывоз из страны противокоронавирусных лекарств
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на болгарское министерство.
Уточняется, что запрет также распространяется на медицинский кислород.
«Лекарства, входящие в терапевтические схемы лечения коронавируса, применяются для лечения заболевших COVID-19 в больницах и на дому, их нехватка на рынке страны создаёт угрозу для жизни и здоровья значительного количества пациентов в Болгарии в условиях усложнённой эпидемиологической обстановки», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что запрет будет действовать как минимум до конца января.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин продлил получение бесплатных лекарств для больных коронавирусом, лечащихся на дому.