ВВС США намерены совершенствовать свои разведывательные возможности

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Ксения Калинкина
Министерство Военно-воздушных сил США планирует заняться работой по совершенствованию датчиков геопространственной разведки, установленных на летательных аппаратах. Об этом говорится в соответствующем документе по исследованию рынка, с которым ознакомился RT.
ВВС США намерены совершенствовать свои разведывательные возможности
  • Reuters

В документе отмечается, что цель исследования — выявить перспективные программы промышленных компаний, научных и государственных институтов, которые потенциально могут помочь модернизировать военную технику.

Как следует из документа, в министерстве крайне заинтересованы в расширении возможностей геопространственной разведки, а также возможностей хранения данных на разведывательном аппарате и обработки полученной информации в режиме реального времени.

Кроме того, в число приоритетных направлений ведомство включает совершенствование технологии по обнаружению и классификации замаскированных, скрытых и ложных целей, по идентификации личного состава, представляющего интерес для ВС США, а также по сбору и оценке информации о подземных объектах.

«Исследование потенциально ляжет в основу будущей деятельности ВВС США в период 2022—2027 бюджетных годов. Правительство рассчитывает, что полученная информация будет использоваться при планировании необходимых мер для содействия выполнению задач воздушной геопространственной разведки и при составлении соответствующих программ», — говорится в тексте.

Заинтересованные стороны могут направить необходимые министерству материалы до 15 января 2021 года.

«Принимаются предложения об одно- и двухлетних проектах, начинающихся в 2022 бюджетном году, стоимостью не более $5 млн в год», — уточняется в документе.

Ранее сообщалось о планах американского Национального агентства геопространственной разведки (NGA) исследовать данные геолокации, полученные на территории России, Китая, а также стран Центральной и Южной Америки.

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