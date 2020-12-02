Разведка США планирует исследовать полученные с территории России и Китая данные о геолокации
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«Национальное агентство геопространственной разведки нуждается в мониторинге и исследовании примерной геолокации и метаданных РЭС (радиоэлектронных средств) на предмет важных сигналов посредством всемирной подписки на существующий массив данных, который охватывает Китай, Россию, Центральную Америку и северную часть Южной Америки, но не ограничивается ими», — говорится в запросе.
Как следует из документа, ведомство ищет способы для «лёгкого» сбора сведений о судах, их прошлых маршрутах, а также местах базирования. Эти данные будут использованы для выявления незаконной деятельности, в том числе наличия возможных разведывательных платформ, контрабанды и нарушения режима санкций.
По словам специалистов разведструктуры, полученная информация расширит их возможности по поиску, описанию и мониторингу как мест, так и объектов.
В документе подчёркивается, что цель проекта — использовать глобальные массивы данных коммерческой отрасли, применяющей методы автоматического обнаружения и оценки геолокации, в том числе космические радары, чтобы усовершенствовать работу ведомства.
В прошлом году агентство планировало нанять подрядчиков, которые определили бы основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в районе Мурманска.
В рамках контракта предполагалось вычислить объекты с помощью алгоритма «компьютерного зрения».