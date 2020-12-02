Разведка США планирует исследовать полученные с территории России и Китая данные о геолокации

Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) планирует мониторить и исследовать данные геолокации, полученные на территории России, Китая, а также стран Центральной и Южной Америки. Описание проекта содержится в задании на оказание услуг, которое опубликовало ведомство. С документом ознакомился RT.

«Национальное агентство геопространственной разведки нуждается в мониторинге и исследовании примерной геолокации и метаданных РЭС (радиоэлектронных средств) на предмет важных сигналов посредством всемирной подписки на существующий массив данных, который охватывает Китай, Россию, Центральную Америку и северную часть Южной Америки, но не ограничивается ими», — говорится в запросе.

Как следует из документа, ведомство ищет способы для «лёгкого» сбора сведений о судах, их прошлых маршрутах, а также местах базирования. Эти данные будут использованы для выявления незаконной деятельности, в том числе наличия возможных разведывательных платформ, контрабанды и нарушения режима санкций.

По словам специалистов разведструктуры, полученная информация расширит их возможности по поиску, описанию и мониторингу как мест, так и объектов.

В документе подчёркивается, что цель проекта — использовать глобальные массивы данных коммерческой отрасли, применяющей методы автоматического обнаружения и оценки геолокации, в том числе космические радары, чтобы усовершенствовать работу ведомства.

В прошлом году агентство планировало нанять подрядчиков, которые определили бы основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в районе Мурманска.

В рамках контракта предполагалось вычислить объекты с помощью алгоритма «компьютерного зрения».