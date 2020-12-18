RT France отметил три года в эфире

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RT France 18 декабря отмечает три года с момента выхода в эфир. Телеканал входит в топ-3 среди всех французских СМИ по просмотрам и репостам видео в Facebook, а также по уровню активности аудитории. Об этом в своём Telegram-канале сообщила руководитель RT France Ксения Фёдорова.
RT France отметил три года в эфире
  • Reuters

«За это время мы достигли впечатляющих результатов. Наши конкуренты нас, мягко говоря, не любят и нам завидуют. Про действующую власть во Франции я ничего не буду сегодня говорить, так как у неё и так забот хватает. Здоровья им», — написала она.

Кроме того, Фёдорова рассказала о результатах, которых достиг телеканал.

«RT France стабильно в топе национальных новостных каналов Франции: на втором месте по числу подписчиков и просмотров на YouTube, оставляя за собой CNews, Franceinfo, LCI и других», — отметила она.

Телеканал входит в топ-3 среди всех французских СМИ по просмотрам и репостам видео в Facebook, а также по активности аудитории и темпам её прироста, добавила Фёдорова.

«Контентом RT France в Twitter и Facebook делятся в пять раз чаще, чем публикациями Le Monde, и в 14 раз чаще, чем постами Le Figaro», — рассказала она.

Кроме того, канал опережает BFM TV, LCI, CNews по числу комментариев к публикациям в Instagram.

В 2020 году аудитория RT France увеличивалась активнее, чем у France 24, Libération, Le Monde, Le Figaro, L'Obs, L'Express, Le Huffpost и других французских СМИ.

«Но главное — это, конечно, то, что благодаря нам во Франции больше не существует информационного вакуума. И приведённые выше результаты это подтверждают», — подчеркнула она.

10 декабря исполнилось 15 лет с начала вещания RT. 

Глава МИД России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме отметил, что RT добился впечатляющих результатов.

Российский министр также описал телеканал тремя словами: профессионализм, оперативность и объективность.

В ноябре 2018 года Лавров посетил в Париже офис RT France. 

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