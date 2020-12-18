В Анкаре почтили память посла России Андрея Карлова
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Мероприятие прошло в российском посольстве. Сотрудники ведомства и гости возложили цветы и венки к бюсту Карлова.
В церемонии приняли участие послы в Анкаре и представители посольств Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Молдавии, Белоруссии, Таджикистана и Туркмении.
«Мы помним и любим Андрея Геннадьевича. В этом году провели церемонию его памяти с максимальным учётом санитарно-эпидемиологических мер», — сказал журналистам посол России Алексей Ерхов, его слова приводит РИА Новости.
Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.
В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу о его убийстве.
О выясненных обстоятельствах преступления рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По его словам, перед убийством исполнитель — сотрудник полиции Турции Мевлют Мерт Алтынташ — обратился в больницу за справкой для освобождения от работы, также он заранее изучал обстановку места, где было совершено преступление, и миновал досмотр.