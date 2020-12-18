В Анкаре почтили память посла России Андрея Карлова

В Анкаре прошла церемония по случаю четвёртой годовщины гибели Героя России, российского посла в Турции Андрея Карлова

Мероприятие прошло в российском посольстве. Сотрудники ведомства и гости возложили цветы и венки к бюсту Карлова.

В церемонии приняли участие послы в Анкаре и представители посольств Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Молдавии, Белоруссии, Таджикистана и Туркмении.

«Мы помним и любим Андрея Геннадьевича. В этом году провели церемонию его памяти с максимальным учётом санитарно-эпидемиологических мер», — сказал журналистам посол России Алексей Ерхов, его слова приводит РИА Новости.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.

В середине ноября 2018 года в Турции завершилось следствие по делу о его убийстве.

О выясненных обстоятельствах преступления рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, перед убийством исполнитель — сотрудник полиции Турции Мевлют Мерт Алтынташ — обратился в больницу за справкой для освобождения от работы, также он заранее изучал обстановку места, где было совершено преступление, и миновал досмотр.