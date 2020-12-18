В Аргентине выявлено более семи тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом говорится в сообщении на странице Министерства здравоохранения Аргентины в Twitter.
Общее число выздоровевших пациентов в Аргентине достигло 1 352 556.
С момента начала пандемии в стране умерли 41 534 пациента с коронавирусом.
Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что дипломатическая миссия получает множество писем от жителей южноамериканской республики, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».