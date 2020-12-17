В Госдуме оценили заявление Британии об «играющей мускулами» России
- globallookpress.com
По мнению Бальбека, странам НАТО с помощью таких заявлений нужно как-то оправдать своё, ставшее регулярным, присутствие в Чёрном море.
Он также добавил, что самолёты-разведчики стран альянса «прилипли» к российским воздушным границам и при этом, как подчеркнул парламентарий, на Западе это «игрой мускулов» не считают.
«Так что любые обвинения в адрес России не способствуют потеплению наших отношений. К сожалению, Запад так и не понял Россию: нам бесполезно угрожать, а вот к диалогу мы всегда открыты», — заключил депутат.
Как ранее заявил начальник Штаба обороны Великобритании, он считает, что наиболее серьёзная угроза в Евро-Атлантическом регионе исходит от России.
Картер отметил, что Россия «играет мускулами» на британском «заднем дворе», «причём делает это в показной форме, чего не наблюдалось со времён холодной войны».