В Госдуме оценили заявление Британии об «играющей мускулами» России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление начальника Штаба обороны Великобритании Ника Картера о том, что наиболее серьёзная угроза в Евро-Атлантическом регионе «исходит, разумеется, от России».

По мнению Бальбека, странам НАТО с помощью таких заявлений нужно как-то оправдать своё, ставшее регулярным, присутствие в Чёрном море.

Он также добавил, что самолёты-разведчики стран альянса «прилипли» к российским воздушным границам и при этом, как подчеркнул парламентарий, на Западе это «игрой мускулов» не считают.

«Так что любые обвинения в адрес России не способствуют потеплению наших отношений. К сожалению, Запад так и не понял Россию: нам бесполезно угрожать, а вот к диалогу мы всегда открыты», — заключил депутат.

Как ранее заявил начальник Штаба обороны Великобритании, он считает, что наиболее серьёзная угроза в Евро-Атлантическом регионе исходит от России.

Картер отметил, что Россия «играет мускулами» на британском «заднем дворе», «причём делает это в показной форме, чего не наблюдалось со времён холодной войны».