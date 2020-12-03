Аксёнов ответил на заявление НАТО об усилении военной мощи в Крыму

Заявление НАТО о наращивании Россией военной мощи в Крыму нужно для того, чтобы оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Чёрного моря. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Главная цель подобных заявлений — оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Чёрного моря», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, речь идёт об «обычном демагогическом приёме».

«Мощь крымской группировки Вооружённых сил России соответствует существующим угрозам и является достаточной для того, чтобы надёжно и в полном объёме обеспечить безопасность нашего региона и его жителей», — добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать военную мощь в Крыму.

Он отмечал, что НАТО необходимо наращивать своё присутствие в Черноморском регионе.