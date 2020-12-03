Аксёнов ответил на заявление НАТО об усилении военной мощи в Крыму

Короткая ссылка
Заявление НАТО о наращивании Россией военной мощи в Крыму нужно для того, чтобы оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Чёрного моря. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов ответил на заявление НАТО об усилении военной мощи в Крыму
  • РИА Новости

«Главная цель подобных заявлений — оправдать наращивание присутствия сил альянса в регионе Чёрного моря», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, речь идёт об «обычном демагогическом приёме».

«Мощь крымской группировки Вооружённых сил России соответствует существующим угрозам и является достаточной для того, чтобы надёжно и в полном объёме обеспечить безопасность нашего региона и его жителей», — добавил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать военную мощь в Крыму.

Он отмечал, что НАТО необходимо наращивать своё присутствие в Черноморском регионе

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить