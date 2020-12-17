В Британии заявили об «играющей мускулами» России

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Начальник Штаба обороны Великобритании Ник Картер считает, что наиболее серьёзная угроза в евро-атлантическом регионе «исходит, разумеется, от России».
В Британии заявили об «играющей мускулами» России
  • Reuters

В частности, он напомнил о «передвижении девяти российских кораблей» вблизи вод королевства, в том числе подводной лодки Б-262 «Старый Оскол», корвета «Бойкий», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и патрульного корабля «Василий Быков», за которыми наблюдали британские ВМС.

«Россия играет мускулами на нашем заднем дворе, причём делает это в показной форме, чего не наблюдалось со времён холодной войны. Сдерживание подобных угроз и отправка сигнала российскому режиму о том, что мы не будем закрывать глаза на их активность, связаны с традиционными элементами жёсткой силы — военными кораблями и самолётами, а также с инструментарием в киберпространстве», — цитирует Картера ТАСС.

Такая ситуация требует от Великобритании «держать в напряжении» Россию в Баренцевом, Балтийском и Чёрном морях, подчеркнул он.

В июле государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу».

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