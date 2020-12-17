Генсек ООН рассказал о последствиях мутации коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о негативных последствиях мутации коронавирусной инфекции COVID-19.

Как он отметил на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом, мутация коронавируса может привести к тому, что вакцины против него утратят эффективность.

«Давайте не забывать, что если мы не сможем искоренить заболевание, то вирус может мутировать и вакцины, которые сейчас эффективны, могут перестать действовать», — цитирует его ТАСС.

В связи с этим руководитель ООН призвал сделать вакцины «доступными для всех и повсюду».

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении в стране нового вида коронавируса, который «может быть связан с быстрым распространением COVID-19 на юго-востоке Англии».