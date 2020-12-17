Вьетнам прокомментировал санкции США

Директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг прокомментировала введённые против вьетнамской компании и гражданина санкции со стороны США из-за Ирана.

По её словам, торговые отношения Вьетнама и Ирана прозрачны и не противоречат предписаниям ООН.

«Взаимная торговля Вьетнама и Ирана носит исключительно гражданский характер и не нарушает постановлений Совета Безопасности ООН», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Ле Тхи Тху Ханг выразила сожаление в связи с решением США внести в список санкций по Ирану вьетнамскую компанию PVTRANS-PCT и её управляющего, вьетнамского гражданина Во Нгок Фунга, а также заявила о надежде, что Вашингтон поменяет свою позицию.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда компаний из Китая, ОАЭ и Вьетнама за сотрудничество с Ираном.