Вьетнам прокомментировал санкции США

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Директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг прокомментировала введённые против вьетнамской компании и гражданина санкции со стороны США из-за Ирана.
Вьетнам прокомментировал санкции США
  • Reuters

По её словам, торговые отношения Вьетнама и Ирана прозрачны и не противоречат предписаниям ООН.

«Взаимная торговля Вьетнама и Ирана носит исключительно гражданский характер и не нарушает постановлений Совета Безопасности ООН», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим Ле Тхи Тху Ханг выразила сожаление в связи с решением США внести в список санкций по Ирану вьетнамскую компанию PVTRANS-PCT и её управляющего, вьетнамского гражданина Во Нгок Фунга, а также заявила о надежде, что Вашингтон поменяет свою позицию.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда компаний из Китая, ОАЭ и Вьетнама за сотрудничество с Ираном.

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