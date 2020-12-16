США ввели санкции против компаний из КНР и ОАЭ за сотрудничество с Ираном

Министерство финансов США ввело санкции в отношении ряда компаний из Китая, ОАЭ и Вьетнама за сотрудничество с Ираном.

Об этом сообщается в заявлении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В список санкций попал также один гражданин Вьетнама, который связан с вьетнамской корпорацией по транспортировке нефти и газа.

Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Ирана, добавив в него двух человек из-за их связи с иранским Министерством разведки и безопасности.