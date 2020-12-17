В ФРГ уточнили число выявленных случаев коронавируса за сутки

В Институте Роберта Коха уточнили, что в ранее опубликованную статистику вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Германии за сутки не были включены данные из федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на институт, из-за технических проблем в ежесуточную статистику не попали 3500 новых случаев коронавируса, выявленных в Баден-Вюртемберге.

В связи с этим впервые за сутки в Германии зафиксировано более 30 тыс. случаев COVID-19.

Как пояснили в институте, неучтённые случаи будут включены в статистику по коронавирусу от 18 декабря.

Ранее сообщалось, что в Германии за сутки выявили 26 923 случая коронавирусной инфекции.

13 декабря канцлер Германии Ангела Меркель объявила об ужесточении карантинных мер в стране с 16 декабря.