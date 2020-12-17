В ФРГ уточнили число выявленных случаев коронавируса за сутки
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на институт, из-за технических проблем в ежесуточную статистику не попали 3500 новых случаев коронавируса, выявленных в Баден-Вюртемберге.
В связи с этим впервые за сутки в Германии зафиксировано более 30 тыс. случаев COVID-19.
Как пояснили в институте, неучтённые случаи будут включены в статистику по коронавирусу от 18 декабря.
Ранее сообщалось, что в Германии за сутки выявили 26 923 случая коронавирусной инфекции.
13 декабря канцлер Германии Ангела Меркель объявила об ужесточении карантинных мер в стране с 16 декабря.