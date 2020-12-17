Путин заявил, что Россия «белая и пушистая» по сравнению с Западом

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Россия «белая и пушистая» по сравнению со странами Запада, заявил российский лидер Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Путин заявил, что Россия «белая и пушистая» по сравнению с Западом
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«По сравнению с вами — да, так и есть, мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определённого советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста BBC.

Путин отметил, что Москва услышала заверения НАТО о том, что оно не будет развиваться на восток, однако альянс не выполнил своих обещаний.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты и их союзники по НАТО сделали выбор в пользу проведения курса на сдерживание России в самых агрессивных формах.

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