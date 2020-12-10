Лавров: США и НАТО проводят политику сдерживания в агрессивных формах

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО сделали выбор в пользу проведения курса на сдерживание России в самых агрессивных формах. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров: США и НАТО проводят политику сдерживания в агрессивных формах
  • РИА Новости

По его словам, российские инициативы в сфере контроля над вооружениями повисли в воздухе.

Лавров отметил, что подобный курс со стороны США и их союзников по НАТО, вероятно, означает, что они сделали «сознательный выбор в пользу не просто политики сдерживания, а в пользу проведения политики сдерживания в самых агрессивных формах, в пользу нагнетания конфронтации».

RT вёл прямую трансляцию выступления Лаврова на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), которая организована в формате видеоконференции. 

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