Лавров: США и НАТО проводят политику сдерживания в агрессивных формах
- РИА Новости
По его словам, российские инициативы в сфере контроля над вооружениями повисли в воздухе.
Лавров отметил, что подобный курс со стороны США и их союзников по НАТО, вероятно, означает, что они сделали «сознательный выбор в пользу не просто политики сдерживания, а в пользу проведения политики сдерживания в самых агрессивных формах, в пользу нагнетания конфронтации».
RT вёл прямую трансляцию выступления Лаврова на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), которая организована в формате видеоконференции.