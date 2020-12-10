«Сознательный выбор в пользу политики сдерживания в самой агрессивной форме»: Лавров о позиции НАТО по отношению к РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в работе ежегодной ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), которая организована в формате видеоконференции. Тема дискуссии — «Пандемии вопреки: Россия-2020 — что дальше?». RT вёл прямую трансляцию.