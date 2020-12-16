RT получил пять наград международного конкурса Promax Awards 2020

Телеканал RT получил пять наград по итогам престижного международного конкурса в сфере телевизионного маркетинга и дизайна Promax Awards.

Два золота телеканал получил за серию роликов о том, как Владимир Ильич Ленин отметил бы свой день рождения во время пандемии коронавируса, а также за серию роликов к десятилетию RT en Español в эфире: одно из видео сделано как картина Эдварда Мунка «Крик».

Два серебра RT завоевал за видео «RT вас всех [censored]!» и за веб-дизайн «Страниц Победы» — интерактивного проекта, посвящённого Дню Победы.

Кроме того, телеканал получил бронзу за заставку в программе «SophieCo. Визионеры».

В 2019 году RT завоевал золотую, серебряную и две бронзовые награды Promax Awards.

Масштабный документальный цифровой проект RT #СтраницыПобеды, приуроченный к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, был реализован на пяти социальных медиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube — и рассказывал о событиях войны.