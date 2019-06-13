RT America завоевал золото Promax Awards 2019

Телеканал RT завоевал золотую, серебряную и две бронзовые награды Promax Awards 2019 — одной из самых престижных премий в области промо, маркетинга и дизайна.

RT America стал золотым призёром американской премии Promax North America Awards 2019, а три работы RT International получили награды международной премии Promax Global Excellence Awards 2019.

Промо выходящей на RT America программы America’s Lawyer удостоено золота в категории «Заставка новостной программы». Соперником RT была в том числе работа CNN.

Созданные в стилистике и технике начала ХХ века проморолики мультимедийного проекта RT #Romanovs100, приуроченного к столетию со дня расстрела царской семьи, завоевали серебряную награду в категории «Серия материалов в соцмедиа».

Проект RT обошёл NBC Universal, National Geographic и Discovery.

Бронзу Promax Global Excellence Awards в категории «Промо, посвящённое спортивному событию» выиграл проморолик RT к чемпионату мира, в котором снялись Жозе Моуринью, российские спортсмены и балерины.

Заставка к освещению на RT саммита G20 в Аргентине в 2018 году стала бронзовым призёром премии в категории «Заставка новостной программы».

Телеканал RT завоевал в общей сложности 39 наград Promax, в том числе 16 золотых.