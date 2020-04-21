RT выпустил ролики о самоизоляции ко дню рождения Ленина

Телеканал RT выпустил ролики про режим самоизоляции ко дню рождения Владимира Ильича Ленина. 22 апреля ему исполнилось бы 150 лет.

Как сейчас мог бы выглядеть день рождения Владимира Ильича Ленина?

Об этом ролик «Ленин и торт».

«Не ходите в гости и не приглашайте гостей. Потом всё отпразднуем», — говорится в ролике.

На видео «Ленин в мавзолее» Владимир Ильич один в праздничном колпаке.

«22 апреля — юбилей Владимира Ленина. Прости, Ильич! Мы на самоизоляции», — отмечается в ролике.

Ещё одно видео — «Ленин на удалёнке».

«Все работы, кроме жизненно важных, остановлены. Отложим благоустройство на потом», — напоминают в видеоролике.

В ролике «Ленин на броневике» отмечается, что выезжать в город следует только в случае острой необходимости, даже на личном транспорте.