RT выпустил ролики о самоизоляции ко дню рождения Ленина
Как сейчас мог бы выглядеть день рождения Владимира Ильича Ленина?
Об этом ролик «Ленин и торт».
«Не ходите в гости и не приглашайте гостей. Потом всё отпразднуем», — говорится в ролике.
На видео «Ленин в мавзолее» Владимир Ильич один в праздничном колпаке.
«22 апреля — юбилей Владимира Ленина. Прости, Ильич! Мы на самоизоляции», — отмечается в ролике.
Ещё одно видео — «Ленин на удалёнке».
«Все работы, кроме жизненно важных, остановлены. Отложим благоустройство на потом», — напоминают в видеоролике.
В ролике «Ленин на броневике» отмечается, что выезжать в город следует только в случае острой необходимости, даже на личном транспорте.