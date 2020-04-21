RT выпустил ролики о самоизоляции ко дню рождения Ленина

Короткая ссылка
Телеканал RT выпустил ролики про режим самоизоляции ко дню рождения Владимира Ильича Ленина. 22 апреля ему исполнилось бы 150 лет.

Как сейчас мог бы выглядеть день рождения Владимира Ильича Ленина?

Об этом ролик «Ленин и торт».

«Не ходите в гости и не приглашайте гостей. Потом всё отпразднуем», — говорится в ролике.

На видео «Ленин в мавзолее» Владимир Ильич один в праздничном колпаке.

«22 апреля — юбилей Владимира Ленина. Прости, Ильич! Мы на самоизоляции», — отмечается в ролике.

Ещё одно видео — «Ленин на удалёнке».

«Все работы, кроме жизненно важных, остановлены. Отложим благоустройство на потом», — напоминают в видеоролике.

В ролике «Ленин на броневике» отмечается, что выезжать в город следует только в случае острой необходимости, даже на личном транспорте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить