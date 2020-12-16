Власти Франции назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в стране

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Премьер-министр Франции Жан Кастекс рассказал, когда в стране начнётся вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19.
Власти Франции назвали сроки начала вакцинации от COVID-19 в стране
  • Reuters

Об этом сообщает BFMTV.

По его словам, первая фаза программы вакцинации начнётся в последнюю неделю декабря.

«Прививки могут начаться уже в последнюю неделю декабря», — сказал премьер.

Политик подчеркнул, что прививать будут только на добровольной основе и «ключом к вакцинации будут два правила: доверие и прозрачность». 

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что первую кампанию по вакцинации от COVID-19 в республике планируют начать в конце декабря — начале января, а более массовую — в апреле-июне.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

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