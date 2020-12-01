Макрон рассказал о планах вакцинации от коронавируса во Франции

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Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо рассказал о планах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 во Франции.
Макрон рассказал о планах вакцинации от коронавируса во Франции
  • Reuters

«Будет первая фаза, которая начнётся, как только будет возможно, то есть как только будет сертификация санитарных властей Евросоюза и дозы вакцин будут доставлены в наши страны. Вероятно, в конце декабря — начале января. И будет первая кампания по вакцинации», — цитирует РИА Новости Макрона.

Президент также сообщил, что «вероятно, вторая волна вакцинации начнётся где-то в апреле-июне, и она будет уже более массовой».

Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провёл переговоры с делегацией из Франции по сотрудничеству в области производства вакцины от коронавируса.

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