Макрон рассказал о планах вакцинации от коронавируса во Франции
- Reuters
«Будет первая фаза, которая начнётся, как только будет возможно, то есть как только будет сертификация санитарных властей Евросоюза и дозы вакцин будут доставлены в наши страны. Вероятно, в конце декабря — начале января. И будет первая кампания по вакцинации», — цитирует РИА Новости Макрона.
Президент также сообщил, что «вероятно, вторая волна вакцинации начнётся где-то в апреле-июне, и она будет уже более массовой».
Ранее сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провёл переговоры с делегацией из Франции по сотрудничеству в области производства вакцины от коронавируса.