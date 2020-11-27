РФПИ обсудил с делегацией из Франции производство вакцины от COVID-19
«Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл переговоры с научным комитетом Франции по вакцинам от COVID, который возглавила директор по исследованиям Медицинского научно-исследовательского института (Inserm. — RT) Мари-Поль Киени», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в центре переговоров между делегациями были вопросы производства вакцины от коронавируса и массовой вакцинации.
Ранее сообщалось, что РФПИ и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V».