РФПИ обсудил с делегацией из Франции производство вакцины от COVID-19

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провёл переговоры с делегацией из Франции по сотрудничеству в области производства вакцины от коронавируса, говорится в Twitter-аккаунте, посвящённом вакцине «Спутник V».

«Глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл переговоры с научным комитетом Франции по вакцинам от COVID, который возглавила директор по исследованиям Медицинского научно-исследовательского института (Inserm. — RT) Мари-Поль Киени», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре переговоров между делегациями были вопросы производства вакцины от коронавируса и массовой вакцинации.

Ранее сообщалось, что РФПИ и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero договорились производить в Индии более 100 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V».

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