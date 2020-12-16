В Госдуме прокомментировали заявление Меркель об отношениях с Россией
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Меркель добавила, что двусторонние отношения осложняют инцидент с Алексеем Навальным и недостаточный, по её словам, прогресс в минском процессе по Донбассу.
«Германия, как известно, заинтересована в развитии экономического сотрудничества с Россией, в реализации проекта «Северный поток — 2», который имеет целью поставку дешёвых энергоресурсов и экологически чистого природного газа в Германию и в другие страны Европы», — пояснил Морозов.
При этом депутат подчеркнул, что ФРГ не хочет портить отношения с США, поэтому власти делают подобные оговорки.
Ранее Меркель в ходе выступления в бундестаге заявила о заинтересованности в хороших отношениях с Россией.