Меркель заявила о заинтересованности в хороших отношениях с Россией

Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией и не видит необходимости в новом старте, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге.

«Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность», — цитирует Меркель РИА Новости.

В частности, подчеркнула она, двусторонние отношения осложняют инцидент с Алексеем Навальным и недостаточный, по её словам, прогресс в минском процессе по Донбассу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии» отметил, что отношения Москвы и Берлина нуждаются в переосмыслении и перезагрузке.