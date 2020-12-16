Меркель заявила о заинтересованности в хороших отношениях с Россией

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Германия заинтересована в хороших стратегических отношениях с Россией и не видит необходимости в новом старте, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге.
Меркель заявила о заинтересованности в хороших отношениях с Россией
  • Reuters

«Думаю, что с этой стороны нужно видеть, что мы желаем иметь хорошие стратегические отношения с Россией, я постоянно говорила об этом, но это не должно прикрывать нам глаза на реальность», — цитирует Меркель РИА Новости.

В частности, подчеркнула она, двусторонние отношения осложняют инцидент с Алексеем Навальным и недостаточный, по её словам, прогресс в минском процессе по Донбассу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией немецкой партии «Альтернатива для Германии» отметил, что отношения Москвы и Берлина нуждаются в переосмыслении и перезагрузке.

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