Экс-помощница Трампа дала Байдену совет по отношениям с Россией

Бывшая помощница президента Дональда Трампа, экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл дала Джо Байдену совет по отношениям с Россией.

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называя её региональной державой. Они не хотели думать о России слишком много», — цитирует The New York Times Хилл. Она отметила, что «мир полностью изменился». По её словам, администрации Байдена «придётся думать иначе». Ранее Джо Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом. Российский лидер Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.