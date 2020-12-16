Popular Mechanics оценил пуск четырёх баллистических ракет «Булава»

Американский журнал Popular Mechanics в статье под названием: «смотрите российскую подводную лодку, запускающую ядерные ракеты в превью конца цивилизации», оценил пуск четырёх баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах».

В материале говорится, что «ракеты «Булава», выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части Соединённых Штатов к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, могут достичь территории США к востоку от Миссисипи».

Также в статье отмечается, что ракета «Булава» «примерно эквивалентна американским ракетам Trident D-5».

Ранее сообщалось, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава».

В Минобороны отметили, что пуск выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полёт ракет прошёл в штатном режиме.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, запуск был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км.

Подробнее — в материале RT.