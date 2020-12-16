Popular Mechanics оценил пуск четырёх баллистических ракет «Булава»

Короткая ссылка
Американский журнал Popular Mechanics в статье под названием: «смотрите российскую подводную лодку, запускающую ядерные ракеты в превью конца цивилизации», оценил пуск четырёх баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах».
Popular Mechanics оценил пуск четырёх баллистических ракет «Булава»
  • globallookpress.com

В материале говорится, что «ракеты «Булава», выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части Соединённых Штатов к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, могут достичь территории США к востоку от Миссисипи».

Также в статье отмечается, что ракета «Булава» «примерно эквивалентна американским ракетам Trident D-5».

Ранее сообщалось, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава».

В Минобороны отметили, что пуск выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полёт ракет прошёл в штатном режиме.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, запуск был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить