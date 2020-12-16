Popular Mechanics оценил пуск четырёх баллистических ракет «Булава»
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В материале говорится, что «ракеты «Булава», выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части Соединённых Штатов к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, могут достичь территории США к востоку от Миссисипи».
Также в статье отмечается, что ракета «Булава» «примерно эквивалентна американским ракетам Trident D-5».
Ранее сообщалось, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава».
В Минобороны отметили, что пуск выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Полёт ракет прошёл в штатном режиме.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, запуск был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км.
Подробнее — в материале RT.