Володин прокомментировал президентские выборы в США

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в беседе с «Российской газетой» прокомментировал президентские выборы в США.
Володин прокомментировал президентские выборы в США
  • Reuters

Володин заявил, что в США «любое действие театрализовано».

«Раньше нам показывали хорошо поставленный спектакль с избранием коллегии выборщиков, с конкуренцией претендентов за каждый голос», — сказал спикер Госдумы.

По его словам сейчас «они не смогли его завершить хорошим финалом».

Он отметил, что «отличительной чертой всех предыдущих времен, десятилетий да и столетий было то, что в итоге выборы признавались при любом результате».

«Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя», — добавил Володин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что американский лидер Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах, оспаривая результаты выборов президента США.

Представитель Демократической партии на выборах Джо Байден набрал необходимые 270 голосов выборщиков, которые нужны для избрания президентом.

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