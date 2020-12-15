Помпео обвинил Лаврова в попытке переписать историю
- Reuters
«Ранее в этом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров в выступлении на «Средиземноморском диалоге» обвинил США в политических играх в Средиземноморье и затягивании назначения специального представителя генерального секретаря в Ливии. То, что господин Лавров снова неверно понимает факты и пытается переписать историю, вызывает сожаление и непродуктивно», — говорится в заявлении Помпео.
Он отметил, что США «активно работают с союзниками и партнёрами в Восточном Средиземноморье с целью продвижения большей стабильности, безопасности и процветания».
По словам американского дипломата, США продолжают преследовать цель выработки сторонами в Ливии политического решения через форум «Ливийский политический диалог» путём переговоров и при содействии ООН.
Кроме того, Помпео заявил, что Россия угрожает стабильности в Средиземноморье и способствует развязыванию конфликтов.
Лавров ранее заявлял, что на юге региона есть проблемы террористической угрозы, тяжёлая гуманитарная ситуация, нарушения прав человека, что является «неприемлемой ценой за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников», уточняет РИА Новости.
Российский министр также отмечал, что американская сторона задерживает решение по спецпосланнику в Ливии.
Кроме того, глава МИД России заявлял, что необходимо, чтобы США впредь избегали «авантюр» на Ближнем Востоке, которые несут угрозу всему региону.