Регулятор ЕС 21 декабря проведёт заседание по вакцине BioNTech и Pfizer

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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в ходе заседания 21 декабря рассмотрит вопрос о выдаче разрешения на использование в ЕС вакцины от COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
Регулятор ЕС 21 декабря проведёт заседание по вакцине BioNTech и Pfizer
  • Reuters

«На 21 декабря запланировано внеочередное заседание комитета», — говорится в заявлении.

Как отмечается, в случае необходимости на 29 декабря запланировало дополнительное заседание.

Ранее агентство по регулированию здравоохранения в Мексике разрешило использовать в экстренных случаях вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech.

11 декабря в ВОЗ заявили, что получили заявку на одобрение вакцины BioNTech и Pfizer.

Там отмечали, что рассчитывают дать ей оценку через несколько недель. 

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