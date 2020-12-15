Регулятор ЕС 21 декабря проведёт заседание по вакцине BioNTech и Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в ходе заседания 21 декабря рассмотрит вопрос о выдаче разрешения на использование в ЕС вакцины от COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Reuters

«На 21 декабря запланировано внеочередное заседание комитета», — говорится в заявлении. Как отмечается, в случае необходимости на 29 декабря запланировало дополнительное заседание. Ранее агентство по регулированию здравоохранения в Мексике разрешило использовать в экстренных случаях вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. 11 декабря в ВОЗ заявили, что получили заявку на одобрение вакцины BioNTech и Pfizer. Там отмечали, что рассчитывают дать ей оценку через несколько недель.