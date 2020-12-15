Регулятор ЕС 21 декабря проведёт заседание по вакцине BioNTech и Pfizer
- Reuters
«На 21 декабря запланировано внеочередное заседание комитета», — говорится в заявлении.
Как отмечается, в случае необходимости на 29 декабря запланировало дополнительное заседание.
Ранее агентство по регулированию здравоохранения в Мексике разрешило использовать в экстренных случаях вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech.
11 декабря в ВОЗ заявили, что получили заявку на одобрение вакцины BioNTech и Pfizer.
Там отмечали, что рассчитывают дать ей оценку через несколько недель.