Лавров высказался о Дейтонских соглашениях

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу Дейтонских соглашений о мире в Боснии и Герцеговине (БиГ).
Лавров высказался о Дейтонских соглашениях
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что Россия не видит необходимости в пересмотре данных соглашений, тем более когда такие инициативы предпринимаются за пределами БиГ.

«Визит проходит в 25-ю годовщину Дейтонского соглашения. Этот юбилей весьма важен с точки зрения тех результатов, тех успехов, которые были достигнуты за четверть века в деле обеспечения устойчивого мира в стране и в регионе», — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич и от бошняков (славян-мусульман) Шефик Джаферович отказались встречаться с Лавровым из-за его заявлений по Дейтонским соглашениям, которые идут вразрез с позицией Боснии.

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