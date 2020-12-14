Эрдоган назвал прискорбным решение ЕС расширить санкции против Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал прискорбным решение стран Евросоюза расширить список существующих индивидуальных санкций в отношении Турции из-за её действий в Средиземном море.

«Прискорбно, что санкционная риторика против нашей страны в последнее время усилилась в Америке и Европе и её процессы активизировались», — цитирует его газета Sözcü.

Эрдоган добавил, что Анкара ожидает поддержки от США в борьбе с террористическими организациями.

11 декабря главы государств и правительств ЕС в ходе саммита приняли решение о расширении списка существующих индивидуальных санкций по Турции из-за её действий в Средиземном море.