Эрдоган назвал прискорбным решение ЕС расширить санкции против Турции
- Reuters
«Прискорбно, что санкционная риторика против нашей страны в последнее время усилилась в Америке и Европе и её процессы активизировались», — цитирует его газета Sözcü.
Эрдоган добавил, что Анкара ожидает поддержки от США в борьбе с террористическими организациями.
11 декабря главы государств и правительств ЕС в ходе саммита приняли решение о расширении списка существующих индивидуальных санкций по Турции из-за её действий в Средиземном море.