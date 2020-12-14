Первые выборщики в США отдали свои голоса на выборах президента

Выборщики штата Вермонт первыми в США завершили голосование, поддержав в качестве следующего президента Джо Байдена. Об этом пишет Associated Press.

Как уточняет агентство, за Байдена были отданы все три голоса выборщиков Вермонта.

CNN сообщает, что выборщики в Теннесси отдали свои голоса (11) за действующего президента Дональда Трампа.

Ранее суд отказал американскому лидеру Дональду Трампу в пересмотре результатов выборов в Висконсине.

Кроме того, Верховный суд США отказался рассмотреть иск Техаса, который требовал признать недействительными итоги выборов в ряде штатов.

Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп планирует назначить спецпрокурора для расследования фальсификаций на выборах.