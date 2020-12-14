Володин провёл встречу со спецпосланником президента Южной Кореи
- РИА Новости
В ходе беседы стороны обсудили визит делегации Госдумы в Республику Корея, который состоится 27—28 декабря.
Кроме того, обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества.
У Юн Гын передал слова благодарности от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за организацию выступления главы Республики Корея в Госдуме в июне 2018 года.
Ранее Володин встретился с и. о. президента Киргизии Талантом Мамытовым.