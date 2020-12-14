Володин провёл встречу со спецпосланником президента Южной Кореи

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин провёл встречу со специальным посланником южнокорейского президента У Юн Гыном. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

В ходе беседы стороны обсудили визит делегации Госдумы в Республику Корея, который состоится 27—28 декабря.

Кроме того, обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в рамках межпарламентского сотрудничества.

У Юн Гын передал слова благодарности от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за организацию выступления главы Республики Корея в Госдуме в июне 2018 года.

Ранее Володин встретился с и. о. президента Киргизии Талантом Мамытовым.