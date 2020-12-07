Володин встретился с и. о. президента Киргизии

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с и. о. президента Киргизии Талантом Мамытовым.
Володин встретился с и. о. президента Киргизии
  • РИА Новости

Стороны обсудили вопросы возобновления регулярных рейсов между Россией и Киргизией после снятия ограничений в связи с пандемией, а также вопросы выработки механизма сотрудничества между пограничными службами двух стран и вопросы регулирования трудовой миграции.

Володин, в частности, предложил подробно обсудить все эти темы в профильных комитетах.

«Наши страны являются стратегическими партнёрами, Киргизия входит в ОДКБ — это высочайший уровень сотрудничества, поэтому для нас важно подставить вам плечо в решении вопросов, которые вы обозначаете, и сделать всё для того, чтобы те, кто приезжает, чувствовали здесь себя комфортно, чтобы они могли, работая в РФ, получать необходимую поддержку», — отметил председатель Госдумы.

Со своей стороны, Мамытов сказал, что Киргизия была и остаётся надёжным партнёром России.

«Хотел бы информировать о твёрдой и принципиальной позиции, что Киргизская Республика остаётся полностью привержена всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений», — заявил он.

Мамытов также выразил благодарность российской стороне за содействие в период пандемии — в частности, поставку гуманитарной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в Москве запланированы встречи Мамытова с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и исполнительным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым.

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