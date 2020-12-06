В Киргизии сообщили о визите и.о. президента в Москву

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер парламента Талант Мамытов 6 декабря отправится в Москву с трёхдневным рабочим визитом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента республики.
В Киргизии сообщили о визите и.о. президента в Москву
  • © Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

«Спикер парламента, исполняющий обязанности главы государства 6 декабря совершит трёхдневный визит в столицу России, в рамках которого запланирован ряд встреч», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в Москве Мамытов планирует встретиться с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным.

Также, как сообщили в пресс-службе, «в Москве запланированы встречи Мамытова с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить