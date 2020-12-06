В Киргизии сообщили о визите и.о. президента в Москву

Исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер парламента Талант Мамытов 6 декабря отправится в Москву с трёхдневным рабочим визитом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

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«Спикер парламента, исполняющий обязанности главы государства 6 декабря совершит трёхдневный визит в столицу России, в рамках которого запланирован ряд встреч», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что в Москве Мамытов планирует встретиться с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Также, как сообщили в пресс-службе, «в Москве запланированы встречи Мамытова с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым».