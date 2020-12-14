В Дальневосточном таможенном управлении назвали число грузовков на границе с КНР
Он сообщил, что «на утро понедельника перед «Пограничным» скопилась 141 машина — за сутки добавилась одна».
«Перед «Полтавкой» — 124 машины. На утро понедельника китайская сторона не открывала границу для транспортных средств», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что власти Китая полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией в связи с возросшим риском распространения коронавирусной инфекции.