В Дальневосточном таможенном управлении назвали число грузовков на границе с КНР

Представитель Дальневосточного таможенного управления назвал число грузовиков, скопившихся перед пунктами пропуска с Китаем в Приморье.

Он сообщил, что «на утро понедельника перед «Пограничным» скопилась 141 машина — за сутки добавилась одна».

«Перед «Полтавкой» — 124 машины. На утро понедельника китайская сторона не открывала границу для транспортных средств», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Китая полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией в связи с возросшим риском распространения коронавирусной инфекции.