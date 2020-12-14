В Дальневосточном таможенном управлении назвали число грузовков на границе с КНР

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Представитель Дальневосточного таможенного управления назвал число грузовиков, скопившихся перед пунктами пропуска с Китаем в Приморье.

Он сообщил, что «на утро понедельника перед «Пограничным» скопилась 141 машина — за сутки добавилась одна».

«Перед «Полтавкой» — 124 машины. На утро понедельника китайская сторона не открывала границу для транспортных средств», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что власти Китая полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией в связи с возросшим риском распространения коронавирусной инфекции.

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