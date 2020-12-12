В Китае объявили о закрытии города Дуннин на границе с Россией

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Власти Китая полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннин в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией в связи с возросшим риском распространения коронавирусной инфекции.
В Китае объявили о закрытии города Дуннин на границе с Россией
  • Pixabay

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную руководящую рабочую группу по противодействию эпидемиологической угрозе.

Отмечается, что с 00:00 13 декабря по пекинскому времени (19:00 мск, 12 декабря) Дуннин не сможет покинуть ни один человек или средство передвижения. Временно приостановлена работа всего общественного транспорта. 

В городе проводится массовое тестирование на коронавирус.

По официальным данным, в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая насчитывается всего пять инфицированных. Город Дуннин находится в 60 км от Владивостока.

Ранее власти Китая вводили карантин в расположенном на границе с российским Забайкальским краем городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия).

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