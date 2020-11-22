Китай ввёл карантин в городском округе на границе с Россией

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Власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с российским Забайкальским краем городском округе Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия).
Китай ввёл карантин в городском округе на границе с Россией
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, причиной стали два выявленных там случая коронавируса.

172 тыс. жителей города проверят на коронавирус. В округе приостановили занятия в детских садах и школах, временно закрыли общественные места и запретили массовые мероприятия, включая банкеты.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита АТЭС в формате видеоконференции призвал мировое сообщество сделать вакцины от коронавируса доступными для развивающихся стран. 

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