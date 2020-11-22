Китай ввёл карантин в городском округе на границе с Россией
- Reuters
Как сообщает РИА Новости, причиной стали два выявленных там случая коронавируса.
172 тыс. жителей города проверят на коронавирус. В округе приостановили занятия в детских садах и школах, временно закрыли общественные места и запретили массовые мероприятия, включая банкеты.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита АТЭС в формате видеоконференции призвал мировое сообщество сделать вакцины от коронавируса доступными для развивающихся стран.