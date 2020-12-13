Генерал США Милли объяснил, почему считает Россию великой державой
- Reuters
«Их военные очень умелые и очень профессиональные. Их не так много, как было в советское время, но они очень умелые. На самом деле Россия и есть великая держава. Это не вызывает сомнений ввиду их возможностей», — сказал Милли в интервью The Wall Street Journal.
Начальник штабов также обратил внимание на способность российских ВС находить нетрадиционные решения поставленных задач, кибервозможности армии России и боеготовность ВКС, ВМС и наземных войск.
При этом генерал подчеркнул, что в «стратегическом смысле» российское государство, несмотря на наличие стратегических ядерных сил, переживает «упадок», обусловленный в том числе последствиями событий 1990-х годов.
В сентябре 2019 года глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд выразил мнение, что НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане.