Захарова оценила уровень сотрудничества в мире по борьбе с COVID-19
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«Мы не видим никакой такой глобальной консолидации усилий по совместной разработке либо лекарств, вакцин и так далее, нет, так или иначе каждый за себя. Это мы видим», — цитирует РИА Новости Захарову.
Кроме того, по её словам, после официальных заявлений о выпуске вакцины от коронавируса Россия столкнулась с «лавиной дезинформации».
В то же время Захарова отметила, что взаимная помощь между странами существует, «хоть и не глобальная».
Ранее российский президент Владимир Путин, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, согласна работать со всеми странами мира.