Захарова оценила уровень сотрудничества в мире по борьбе с COVID-19

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Москва не видит консолидации усилий в мире при разработке лекарств и вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда».
Захарова оценила уровень сотрудничества в мире по борьбе с COVID-19
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Мы не видим никакой такой глобальной консолидации усилий по совместной разработке либо лекарств, вакцин и так далее, нет, так или иначе каждый за себя. Это мы видим», —  цитирует РИА Новости Захарову.

Кроме того, по её словам, после официальных заявлений о выпуске вакцины от коронавируса Россия столкнулась с «лавиной дезинформации».

В то же время Захарова отметила, что взаимная помощь между странами существует, «хоть и не глобальная».

Ранее российский президент Владимир Путин, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам от коронавируса, согласна работать со всеми странами мира.

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