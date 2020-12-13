Трамп подтвердил планы наложить вето на проект оборонного бюджета США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что наложит вето на одобренный ранее конгрессом оборонный бюджет объёмом в $740 млрд.

«Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выигрывает Китай. Я наложу вето!» — написал Трамп в Twitter.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

При этом ранее законопроект об оборонном бюджете получил поддержку в обеих палатах конгресса, набрав две трети голосов, что позволяет ему преодолеть президентское вето после повторного голосования.

По данным Axios, Трамп, в частности, не согласен с разделом закона о коммуникациях, который защищает соцсети от ответственности за созданный их пользователями контент. Как отмечал Трамп, принятие проекта отразится на национальной безопасности и честности выборов в США.

В том числе документ предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».