Twitter объяснил случайностью временный запрет ставить лайки Трампу
- Reuters
Как сообщила представитель Twitter в письме газете The Hill, компания «непреднамеренно» приняла меры, направленные на то, чтобы ограничить возможность реагировать на твит.
Издание пишет, что речь идёт о сообщениях Трампа, в которых он критикует решение Верховного суда не принимать иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов.
В мае Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей. Документ призван снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.
По словам Трампа, когда социальные сети начинают принимать решения о правдивости постов и внесении в них изменений или о блокировке, это, по сути, является проявлением редакционной политики — в связи с этим соцсети становятся своеобразными издателями.
Как рассказал RT адвокат президента США Руди Джулиани, в первый раз за всю американскую историю в стране «происходит массовая цензура в пользу Демократической партии США».