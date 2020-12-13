Twitter объяснил случайностью временный запрет ставить лайки Трампу

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Администрация Twitter случайно запретила пользователям соцсети ставить лайки некоторым сообщениям президента США Дональда Трампа, в которых он подверг сомнению результаты выборов.
Twitter объяснил случайностью временный запрет ставить лайки Трампу
  • Reuters

Как сообщила представитель Twitter в письме газете The Hill, компания «непреднамеренно» приняла меры, направленные на то, чтобы ограничить возможность реагировать на твит.

Издание пишет, что речь идёт о сообщениях Трампа, в которых он критикует решение Верховного суда не принимать иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов.

В мае Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей. Документ призван снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.

По словам Трампа, когда социальные сети начинают принимать решения о правдивости постов и внесении в них изменений или о блокировке, это, по сути, является проявлением редакционной политики — в связи с этим соцсети становятся своеобразными издателями.

Как рассказал RT адвокат президента США Руди Джулиани, в первый раз за всю американскую историю в стране «происходит массовая цензура в пользу Демократической партии США».

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