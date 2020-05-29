Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, призванный снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.
Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей
  • Reuters

«В американской истории нет прецедентов, чтобы такое небольшое число корпораций контролировало такую большую сферу человеческого взаимодействия», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил глава США, когда социальные сети начинают принимать решение о правдивости постов и внесении в них изменений или блокировки, то, по сути, это является проявлением редакционной политики. В этой связи соцсети становятся своеобразными издателями.

«В такие моменты Twitter перестаёт быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения», — указал он, добавив, что аналогичное можно сказать и по поводу других соцсетей.

Ранее Трамп рассказал, когда пишет в Twitter сам, а когда за него это делает помощник.

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