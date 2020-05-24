Трамп рассказал, когда пишет твиты сам

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Президент США Дональд Трамп рассказал, когда пишет в Twitter сам, а когда за него это делает помощник.
Трамп рассказал, когда пишет твиты сам
  • Reuters

В интервью для программы Full Measure Трамп заявил, что его твиты никто не просматривает перед публикацией. 

«Иногда я диктую. Я делаю это (пишу в Twitter. — RT) двумя способами. Например, ночью или ранним утром делаю это сам. В течение дня я слишком занят, поэтому я надиктовываю что-нибудь, а они это выкладывают», — заявил Трамп. 

По его словам, выкладывать твиты ему помогает помощник по имени Дэн.

«У меня есть один потрясающий джентльмен», — отметил Трамп.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сообщения Дональда Трампа в Twitter являются «невероятно эффективным» средством коммуникации

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