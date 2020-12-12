Германия выделит почти €500 млн на борьбу с изменением климата

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Германия выделит дополнительно почти €500 млн на меры, призванные помочь другим странам в борьбе с изменением климата. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе саммита по амбициозным задачам в области изменения климата.
Германия выделит почти €500 млн на борьбу с изменением климата
  • Reuters

«Все государства должны быть в состоянии профинансировать необходимые инвестиции в области защиты климата. Германия намерена выделить дополнительно почти €500 млн», — цитирует ТАСС Меркель.

Она также призвала запустить на международном уровне процесс финансирования мер, направленных на борьбу с изменением климата.

Канцлер подчеркнула, что Германия «выполнит своё обещание увеличить объём выделяемых из бюджета средств для финансирования мер по борьбе с изменением климата до 2020 года до €4 млрд в год».

Ранее Меркель в телефонном разговоре с Си Цзиньпином обсудила совместные усилия по борьбе с изменением климата.

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