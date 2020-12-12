Германия выделит почти €500 млн на борьбу с изменением климата
- Reuters
«Все государства должны быть в состоянии профинансировать необходимые инвестиции в области защиты климата. Германия намерена выделить дополнительно почти €500 млн», — цитирует ТАСС Меркель.
Она также призвала запустить на международном уровне процесс финансирования мер, направленных на борьбу с изменением климата.
Канцлер подчеркнула, что Германия «выполнит своё обещание увеличить объём выделяемых из бюджета средств для финансирования мер по борьбе с изменением климата до 2020 года до €4 млрд в год».
Ранее Меркель в телефонном разговоре с Си Цзиньпином обсудила совместные усилия по борьбе с изменением климата.