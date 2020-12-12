Адвокат Винника считает дело россиянина сфабрикованным
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«Я защищала Александра в Париже. Я была там в течение всего суда в октябре, и в процессе мы увидели, что все бумаги и данные, на которых базируются обвинения против него, были сфабрикованы», — приводит РИА Новости её слова.
Константопулу отметила, что адвокаты добились оправдания по 13 обвинениям из 14, которые ему предъявили.
По её словам, Винник «вёл титаническую борьбу весь этот период» и был осуждён только по одному из «очень многих преступлений, которые сначала ему вменяли».
«Очень важно оспорить и это судебное решение, единственной целью которого является продолжать держать его в режиме несвободы», — добавила Константопулу.
Ранее суд Парижа признал Винника виновным в отмывании денег по делу о киберпреступлениях.
Гражданина России приговорили к пяти годам тюремного заключения и штрафу в €100 тыс.
При этом суд не признал его виновным по ряду статей: в частности, с него сняли обвинения в вымогательстве и создании программы Locky.