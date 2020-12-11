В Турции зафиксирован антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Согласно опубликованной информации, за сутки в Турции выявлено 32 106 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса возросло до 1 780 673, а количество летальных исходов среди заболевших COVID-19 — до 15 977.
Как уточняет ТАСС, за минувшие сутки был зафиксирован антирекорд по числу умерших пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении сделать прививку от коронавируса после начала вакцинации в республике.