В Турции зафиксирован антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В Турции за сутки скончались 226 пациентов с коронавирусной инфекцией, что стало наибольшим суточным показателем в стране за время пандемии, следует из данных турецкого Минздрава.

РИА Новости

Согласно опубликованной информации, за сутки в Турции выявлено 32 106 новых случаев инфицирования COVID-19. Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса возросло до 1 780 673, а количество летальных исходов среди заболевших COVID-19 — до 15 977. Как уточняет ТАСС, за минувшие сутки был зафиксирован антирекорд по числу умерших пациентов с коронавирусной инфекцией. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении сделать прививку от коронавируса после начала вакцинации в республике.