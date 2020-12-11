В Турции зафиксирован антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

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В Турции за сутки скончались 226 пациентов с коронавирусной инфекцией, что стало наибольшим суточным показателем в стране за время пандемии, следует из данных турецкого Минздрава.
В Турции зафиксирован антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Согласно опубликованной информации, за сутки в Турции выявлено 32 106 новых случаев инфицирования COVID-19.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса возросло до 1 780 673, а количество летальных исходов среди заболевших COVID-19 — до 15 977.

Как уточняет ТАСС, за минувшие сутки был зафиксирован антирекорд по числу умерших пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении сделать прививку от коронавируса после начала вакцинации в республике.

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