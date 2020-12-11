Глава ОЗХО рассказал о диалоге с Россией по визиту технической миссии

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Организация по запрещению химического оружия ведёт диалог с российской стороной касательно осуществления визита в Россию для расследования ситуации с Алексеем Навальным.
Глава ОЗХО рассказал о диалоге с Россией по визиту технической миссии
  • © Piroschka van de Wouw
  • AFP

Об этом сообщил глава ОЗХО Фернандо Ариас в ходе заседания Совета Безопасности ООН по вопросу уничтожения химоружия в Сирии.

«Секретариат всё ещё ждёт от Российской Федерации элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию», — цитирует его ТАСС.

В ноябре постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что российская сторона и ОЗХО согласовывают меморандум об условиях работы в России миссии по расследованию ситуации с Алексеем Навальным. 

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