Россия и ОЗХО обсуждают условия приезда миссии по ситуации с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости сообщил, что российская сторона и ОЗХО согласовывают меморандум об условиях работы в России миссии по расследованию ситуации с Алексеем Навальным.

Небензя напомнил, что Москва пригласила миссию ОЗХО посетить Россию в соответствии с одной из статей Конвенции о запрещении химического оружия.

«Сейчас идёт согласование меморандума о том, на каких условиях они приедут к нам и что будут делать», — сказал он.

Дипломат добавил, что подобный меморандум заключается с любой страной, в которую выезжает миссия ОЗХО.

Также он сообщил, что конкретных сроков прибытия миссии в Россию пока нет.

«Трудно (по срокам) сказать. Если завтра будет согласован меморандум, значит, скоро. Если нет, значит, нет», — заявил он.

Ранее Россия вновь запросила у Германии данные о веществе, якобы обнаруженном в анализах Алексея Навального.