Страны ЕАЭС намерены наладить производство вакцины от COVID-19

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Страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) планируют наладить массовое производство вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Страны ЕАЭС намерены наладить производство вакцины от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила Мясниковича.

«Очень аргументированно и конкретно были сформулированы предложения Владимиром Владимировичем Путиным, Александром Григорьевичем Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, что нам надо сейчас объединить усилия для того, чтобы наладить массовое производство высокоэффективной вакцины по борьбе с коронавирусной инфекцией», — сказал он.

Как подчеркнул глава ЕЭК, это позволит восстановить возможность перемещения граждан стран союза.

Ранее сообщалось, что Россия поставила странам ЕАЭС свыше 900 тыс. тестов на коронавирус.

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